Понад 60 сирійських військових розстріляні при спробі перейти до опозиції

Понад 60 військовослужбовців загинули при спробі перейти на бік опозиції. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.



Інцидент стався в провінції Ідліб на північному заході країни. Зазначається, що від 60 до 70 військових намагалися залишити лави збройних сил і були розстріляні з автоматичної зброї.



Кілька місяців тому перебіжчики з сирійської армії в прикордонних з Туреччиною районах сформували "Вільну сирійську армію" (ВСА), яка виступає за збройне повалення чинного в країні режиму. Загони ВСА вже вступали в збройні сутички з урядовими військам в багатьох сирійських містах. Найгучнішою акцією ВСА став напад на комплекс будівель розвідувальної служби ВПС Сирії в передмісті Дамаска. Згідно із заявою голови ВСА, нині в лавах "Вільної армії" більше 20 тисяч осіб.



30 листопада Сирійська національна рада (СНР) - найбільший альянс опозиційних угруповань у країні - та ВСА заявили про створення спільного комітету для "координації оперативних дій, а також кроків у галузі інформаційної та загальної політики".



Сьогодні влада Сирії підписали протокол, який дозволяє допуск в країну місії спостерігачів від Ліги арабських держав (ЛАД). Вони мають переконатися, що Дамаск дійсно намагається мирним шляхом врегулювати кризу і припинити кровопролиття. В умови договору також входить виведення військ з міст, які виступили проти режиму сирійського президента Башара Асада, звільнення політичних ув'язнених і початок діалогу з опозицією.