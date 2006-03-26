”Наша Україна” зафіксувала підкуп виборців на Донеччині

Блок «Наша Україна» звернувся до Генеральної прокуратури з приводу підкупу виборців у Донецькій області у територіальному виборчому округу №50.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу перший заступник керівника виборчої кампанії блоку «Наша Україна» Микола КАТЕРИНЧУК.

За його словами, це порушення підпадає під статтю 157 Кримінального кодексу України. Він зазначив, що зараз очікується реакція Генпрокуратури.

М.КАТЕРИНЧУК відмовився називати політичну силу, яка, за якого словами, підкупила виборців, заславшись на законодавство України.