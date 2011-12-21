За столом переговорів у Москві Бойко поривався сісти на бік Росії

Російські інвестиції в Україну досягли цього року 1,1 млрд. дол., а українські – десь 225 млн. дол. у російську економіку. Про це під час вчорашніх переговорів зі своїм українським колегою Миколою АЗАРОВИМ сказав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН. При цьому він зазначив, що це дуже мало з обох сторін, і треба подумати, як ці взаємні інвестпотоки збільшити.

"Звісно, потрібно далі працювати над енергетикою, розбудовувати її, пропонувати шляхи розвитку в цій сфері. Ми мали можливість поговорити й раніше, і зараз ми тут поговоримо. Є про що говорити: наші колеги в постійному контакті один з одним перебувають", - сказав Путін.

"Юра (міністр палива й вугільної промисловості України Бойко) хотів уже на нашу сторону сісти", - додав він.

На це Азаров відповів: "Уже втратив орієнтацію".

"Міллер (глава "Газпрому") скоро до вас пересяде, я відчуваю", - додав Путін.

"Загалом, я радий вас бачити. Поговоримо із задоволенням", - сказав він.

Азаров зазначив, що українська сторона теж задоволена розвитком двосторонніх відносин.

"Звичайно, те питання, через яке наші керівники енергетичних відомств зараз не сплять, удень і вночі працюють, хочуть, так сказати, урегулювати, – для нас видається дуже важливим", - сказав український прем`єр.

"Ми готові шукати й компромісні рішення, але насамперед взаємовигідні ріщення, щоб вони були вигідні для вас і вигідні для нас. Тому я сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова дасть імпульс пошуку остаточного рішення. Хоч вона й пізня, але призведе до позитивних результатів", - підкреслив Азаров.