Апеляційний суд продовжує розгляд скарги Тимошенко без неї

Колегія суддів Апеляційного суду Києва продовжує розгляд скарги екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на її повторний арешт в рамках іншої кримінальної справи - щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, суд відбувається за відсутності Ю.ТИМОШЕНКО.

Перед початком судового засідання її захисник Сергій ВЛАСЕНКО повідомив, що немає сенсу у присутності Ю.ТИМОШЕНКО в суді.

«Рішення приймається не суддями, рішення приймається в кабінеті ЯНУКОВИЧА, тому немає сенсу їй бути присутньою, принаймні при розгляді цього питання, яке, вочевидь, є незаконним. Тому будь-які додаткові аргументи говорити немає ніякого сенсу. Це абсолютно політичне, незаконне, нелогічне, необґрунтоване питання», - підкреслив захисник.

Будівлю Апеляційного суду вже традиційно пікетують прихильники Ю.ТИМОШЕНКО.

За оцінками правоохоронних органів, в акції беруть участь близько 300 осіб.

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва 16 грудня розпочав розгляд скарги Ю.ТИМОШЕНКО на рішення суду про її повторний арешт.

Зокрема, 8 грудня Шевченківський районний суд Києва задовольнив подання слідчого СБУ про обрання Ю.ТИМОШЕНКО, вже заарештованої у "газовій справі", запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою у зв`язку з розслідуванням справи ЄЕСУ.

Відповідне рішення суд виніс на виїзному засіданні, що проходило в Лук`янівському СІЗО і тривало майже 12 годин.

За даними Генеральної прокуратури, 6 грудня дві кримінальні справи проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» було об’єднано в одне провадження.

Зокрема, йдеться про кримінальні справи за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у вчиненні у 1996-2000 роках замаху на розтрату коштів державного бюджету у сумі 405,5 млн. дол., а також за обвинуваченням в організації приховування валютної виручки у сумі понад 165 млн. дол., незаконного відшкодування бюджетних коштів та ухилення від сплати податків на загальну суму більше 47 млн. грн. шляхом запровадження фінансової схеми щодо розрахунків за товарно-матеріальні цінності корпорацією ЄЕСУ та приховування отриманих від підконтрольних їй офшорних компаній доходів, які використані для особистого збагачення.