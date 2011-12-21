Опозиції запропонували 12 критеріїв відповідності

Заступник голови політради «Нашої України», екс-міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО запропонував провести громадське обговорення та визначити критерії для опозиційних кандидатів, які могли б об’єднатися у єдину команду на виборах до Верховної Ради як за партійним списком, так і у мажоритарних округах.

Так він відреагував на відповідну пропозицію екс-прем’єр-міністра, лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО щодо необхідності створення єдиного опозиційного списку на парламентські вибори, висловлену нею вчора.

Зокрема, В.ОГРИЗКО у своєму блозі на «Українській правді» закликає усіх небайдужих висловитися, внести конкретні пропозиції, які стали б основою для прийняття спільного рішення опозиційних партій.

На думку політика, кандидат від опозиції має, зокрема, відповідати таким вимогам:

1. Кандидат ні особисто, ні його найближчі родичі (як це визначено законом) не повинні займатися бізнесом (сьогодні це навіть складно уявити у нашій теперішній ситуації, але влада і бізнес мають бути раз і назавжди відділені одне від одного).

2. Кандидат не повинен мати не зняті у визначеному законом порядку попередні судимості (це не стосується випадків, що є наслідком очевидної вибірковості правосуддя, як це має місце тепер).

3. Кандидат не повинен мати у своїй попередній діяльності фактів притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності за корупційні діяння (в парламенті апріорі не можуть працювати особи, які мають схильність до таких діянь).

4. Кандидат має документально довести відповідність своїх статків отриманим прибуткам, починаючи від 1991 року.

5. Кандидат має скласти письмову присягу про те, що на час її прийняття він не є у будь-який спосіб залежним від іноземної держави, не є завербованим спецслужбою іноземної держави та не отримує з-за кордону фінансової або будь-якої іншої допомоги (у парламенті не повинно бути агентів іноземних спецслужб).

6. Кандидат має скласти письмову присягу про те, що не є громадянином будь-якої іноземної держави (у парламенті мають працювати українські, а не іноземні громадяни).

7. Кандидат має вільно володіти державною мовою та обов`язково застосовувати її у своїй публічній діяльності як у парламенті, так і поза його межами (українські законодавці мають шанувати державну мову та особистим прикладом стимулювати до цього й інших).

8. Кандидат має документально підтвердити отримання ним вищої освіти (в парламенті повинні працювати особи, які є здатними до генерування важливих державних рішень).

9. Кандидат не може балотуватися, якщо вже двічі обирався до парламенту (треба дати шанс для оновлення парламенту).

10. Кандидат має скласти письмову присягу про те, що голосуватиме особисто та ні за яких обставин не передаватиме своєї картки іншому депутату.

11. Кандидат має навести приклади того, що своєю попередньою діяльністю у галузі державного управління, політики, економіки, права, культури тощо він сприяв утвердженню української державності, розвитку духовності української нації.

12. Кандидат має письмово задекларувати, що подання неправдивих відомостей матиме наслідком добровільне припинення ним своїх повноважень члена парламенту (у разі його обрання народним депутатом України).