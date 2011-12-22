Янукович хоче снігу і в Карпати

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не планує брати відпустку на новорічні свята

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав в Анкарі, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я буду в Україні і обов’язково, як завжди, буду працювати», - зауважив він.

Водночас, за словами В.ЯНУКОВИЧА, якщо випаде сніг, він поїде у Карпати, а якщо ні – залишиться у Києві.