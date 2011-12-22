Янукович хоче снігу і в Карпати
18:24, 22 грудня 2011Політика
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Де Президент зустріне Новий рік
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не планує брати відпустку на новорічні свята
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав в Анкарі, відповідаючи на запитання журналістів.
«Я буду в Україні і обов’язково, як завжди, буду працювати», - зауважив він.
Водночас, за словами В.ЯНУКОВИЧА, якщо випаде сніг, він поїде у Карпати, а якщо ні – залишиться у Києві.
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