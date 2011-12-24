Азаров: уряд готовий до світової кризи

У разі початку нової світової кризи уряд України не допустить її прояву в масштабах 2009 року.

Про це заявив прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ в ефірі програми «Шустер LIVE» на Першому національному телеканалі.

"Ми повинні не допустити, якщо ця криза розпочнеться, щоб вона проявилася у таких масштабах, які були у 2009 році. Я можу однозначно сказати всій країні, що такого не буде", – заявив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що український уряд готовий до можливої нової світової економічної кризи. При цьому прем'єр-міністр висловив надію, що кризи не буде, і країни Єврозони впораються із борговими проблемами.