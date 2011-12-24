Янукович може зустрітися з Обамою

Посол США в Україні Джон ТЕФФТ заявляє, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ може зустрітися з Президентом США Бараком ОБАМОЮ у квітні 2012 року у Сеулі на саміті з ядерної безпеки.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті “День”.

За словами посла, на даний момент немає планів щодо здійснення візиту Б.ОБАМИ в Україну чи В.ЯНУКОВИЧА до США.

“Зустріч, яка, я очікую, відбудеться – у Сеулі в квітні наступного року. Там буде продовження саміту з ядерної безпеки, який відбувся у Вашингтоні у 2010-му. Наскільки мені відомо, і ОБАМА, і ЯНУКОВИЧ планують туди поїхати”, – сказав Дж.ТЕФФТ.

Посол нагадав, що президенти “зустрічалися коротко в ООН, у травні вони разом брали участь у Польщі у обіді, який організував Президент КОМОРОВСЬКИЙ під час зустрічі Президента ОБАМИ з лідерами Центральної та Східної Європи”.