З нового року до Бразилії можна без візи

30 грудня набирає чинності Угода між урядами України та Федеративної Республіки Бразилія про часткову відмову від віз, підписана 2 грудня 2009 року у Києві.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, угода передбачає взаємний безвізовий порядок в’їзду для громадян України і Бразилії з метою туризму та бізнесу на період не більше 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду.

Проїзними документами, дійсними для поїздок громадян України у Бразилію на умовах згаданої угоди, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон та проїзний документ дитини.

Реалізація положень угоди сприятиме реалізації прав громадян України на свободу пересування, розвитку політичного діалогу з Бразилією і створить передумови для поглиблення двосторонньої співпраці в культурно-гуманітарній, науково-технічній, торговельній і туристичній сферах, йдеться у повідомленні.