Луценко: Тимошенко мені написала, що розмір фракції - це не головне

Лідер партії «Народна самооборона», екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО виступає за максимальну співпрацю на майбутніх парламентських виборах партій "Батьківщина", "Фронт Змін" і УДАР.

Про це він повідомив в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ-Украина».

Ю.ЛУЦЕНКО висловив жаль, що опозиція не змогла об'єднатися в єдину політичну силу. «Проте демонстрація єдності ключових опозиційних сил дає привід для стриманого оптимізму. Необов'язково йти в ногу. Головне – в одному напрямі, і чути один одного. При цьому дозволю собі процитувати Юлію ТИМОШЕНКО, яка ще восени написала мені: "У протистоянні з Партією регіонів головне не розмір окремих опозиційних фракцій, а загальна більшість у парламенті". Підписуюся під кожним словом. Тим більше що цю тезу доведено успіхом на парламентських виборах 2007 року», – відзначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також розповів, що «через очевидні причини я давно порекомендував своїм друзям визначитися зі своїм місцем у діяльності "Батьківщини", УДАРу або "Фронту Змін". До речі, для лідерів зазначених політичних сил це теж стане перевіркою на солідарність. Якщо ми не хочемо повторення історії "тушок", важливо підтримати тих депутатів, хто не продавав переконання на аукціонах Партії регіонів».

Кажучи про своє бачення виборчої кампанії, Ю.ЛУЦЕНКО відзначив, що «йдеться про максимальну співпрацю трьох опозиційних сил – "Батьківщини", "Фронту Змін" і УДАРу, здатних подолати п'ятивідсотковий бар'єр. Я пропоную також варіант необхідних суспільству гарантій неповторення війни між демократами після перемоги. Сподіваюся, що нинішні лідери не повторять помилок 2004-го і 2007-го років. Але, окрім завдань для політиків, виборча кампанія 2012 року висуває завдання і перед суспільством. В першу чергу потрібно примусити політбосів максимально поновити депутатський корпус, і в цьому можуть допомогти інтернет-технології».

Також лідер «Народної самооборони» переконаний, що включення до партійних списків В’ячеслава БРЮХОВЕЦЬКОГО, Юрія АНДРУХОВИЧА, Ярослава ГРИЦАКА, Олександри КУЖЕЛЬ, Сергія ГРАБОВСЬКОГО, Мирослава МАРИНОВИЧА та інших гідних авторитетів, висунутих громадянським суспільством, «не лише змінить атмосферу виборів, а й дасть чіткий критерій вибору на користь тієї політсили, яка максимально почує це веління часу».