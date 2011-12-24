Депутат-регіонал підтвердив: усі йдуть у владу заради грошей

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Володимир МАКЕЄНКО заявив, що всі йдуть у владу за матеріальним збагаченням.

На цьому він наголосив в інтерв’ю Радіо Свобода в суботу.

«Я хочу вам сказати одне: щоб потрапити у владу, стоїть шалена черга охочих, не найпростіших і не найбідніших людей. Я в парламенті давно і знаю всі нюанси. Влада дає багато можливостей, і в матеріальному плані також: починаючи від недоторканності, дипломатичного паспорта, якогось неофіційного лобіювання», - зазначив депутат.

«Коли офіційні декларації показують ті, хто при владі – нулі туди не входять. Я як голова регламентного комітету це бачив. Усі про це знають. Усі йдуть хоч і під різними прапорами, але за владою – перекладаю: за матеріальним заохоченням», - наголосив «регіонал».

«Береться будь-який прапор, який подобається людям, будь-який лозунг, і не важливо, який там гімн, яка валюта: купон, карбованець, гривня – всі вперед за владу. Всі знають, за що б’ються і який призовий фонд. От вам правда», - сказав В.МАКЕЄНКО.

За його словами, «маючи маленьку пекарню, за все життя заробиш те, що при владі можна заробити дуже швидко – за день, за місяць».

«А коли щось не вийшло, то кажуть: ой, бідні! той сидить! чи та сидить! Та що ви нас жалієте, політиків? Ми хіба бідні?! Вийдіть, подивіться на вулицю Грушевського – на яких машинах їздимо?!", - зазначив В.МАКЕЄНКО.

«Приїдьте в аеропорт Бориспіль. Керівництво аеропорту каже: немає де ставити приватні літаки від усіх фракцій», - стверджує депутат.

Він зауважив, що наразі БЮТ ніяк не захищає свого лідера Юлію ТИМОШЕНКО: «Вона їм не потрібна. Тому що зараз знов пішла передвиборча кампанія і буде продаж місць у парламенті».

«І зараз нові лідери БЮТ потирають руки: якби її тільки не випустили. А самі вже ведуть переговори з тими депутатами, яких вони самі вигнали, вони їх запрошують. Кажуть: слухай, ти ж у нас був спонсором, це ж Вона тебе вигнала, а ми знову тебе запрошуємо, ти тільки проспонсоруй», - стверджує В.МАКЕЄНКО.

«Ви ж бачили, хто був депутатом – багаті люди, власники заводів. І коли вона казала, що «я тут помилилася», то ніхто ні в чому не помилився. Помиляються тільки в одному – в ціні на місце, бо можна було дорожче продати», - цитує депутата-«регіонала» Українська правда.