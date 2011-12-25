В УСДП вірять, що Королевська «перезавантажить» партію

Ідеологія Української соціал-демократичної партії (УСДП) не буде змінюватися у зв'язку зі зміною керівництва партії. Про це заявила новообраний лідер партії Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, вона висловила віру в те, що їм вдасться повернути довіру людей.

«Я вірю, що ми зможемо сьогодні в принципи соціал-демократії - справедливість, свободу та солідарність - вдихнути нове життя. Я вірю, що ми зможемо повернути довіру людей та віру в ці принципи», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У свою чергу перший заступник голови УСДП Євген СУСЛОВ висловив переконання, що завдяки новому керівництву партії демократична опозиція буде посилена.

«Ми чітко заявляємо, що не робимо того, що може зашкодити Блоку Юлії Тимошенко. Ми будемо діяти в ключі тієї політичної сили, складовою частиною якої є, будемо посилювати її. Наше завдання - на виборах 2012 року набрати більшість голосів у парламенті та звільнити Юлію ТИМОШЕНКО», - запевнив він.

Другий заступник голови УСДП Володимир ТКАЧЕНКО також підкреслив, що делегати з'їзду вірять, що Н.КОРОЛЕВСЬКА «перезавантажить» партію.

«Це харизматичний лідер, який допоможе УСДП стати сучасною європейською політичною партією», - заявив політик.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня з'їзд УСДП проголосував за обрання Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ головою партії.