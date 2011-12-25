Молодіжне крило Яценюка готує "Новорічне вухо"

Луганська молодіжна організація партії «Фронту Змін» у вівторок, 27 грудня, на Театральній площі Луганська проведе акцію «Новорічне вухо влади».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі організації.

Представники молоді вимагатимуть від голови Луганської облдержадміністрації Володимира ПРИСТЮКА, як від представника Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, звернути увагу на те, що протягом року, що минає, жодна з передвиборних обіцянок глави держави щодо молоді не була виконана.

У прес-службі організації нагадують, що В.ЯНУКОВИЧ обіцяв збільшити кількість бюджетних місць у державних вузах до 75%; створити умови для відродження іпотечного кредитування з фіксованою ставкою не більш як 7% на рік; за 10 років побудувати мільйон квартир для молоді, працівників бюджетної сфери, малозабезпечених сімей, людей з обмеженими фізичними можливостями; а також ввести податкові канікули для малого бізнесу на 5 років.

«Тепер нас чекає наступний, 2012 рік - рік боротьби за свої права. Це буде час, коли ми зробимо все, щоб керівники представницької і виконавчої влади у нашому регіоні реагували на основні проблеми і потреби молоді», - йдеться у зверненні молодіжної організації до представників ЗМІ.

«Ми хочемо, щоб 2012 рік став кроком до добробуту кожного українця, а не тільки окремої групи людей, які перебувають при владі. Не обіцяйте нам золоті гори. Просто почуйте нас, дайте нам можливість, і ми все зробимо самі», - відзначають у молодіжній організації «Фронту Змін».