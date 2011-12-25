2012 рік має бути проголошений Роком В'ячеслава Чорновола

Представники опозиційних партій Черкащини вважають, що 2012 рік має бути проголошений Роком Героя України В'ячеслава Чорновола.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі об’єднаної опозиції області, учора на урочистих зборах, присвячених 74-й річниці з дня народження В.Чорновола, голова Ради опозиційних сил Черкащини Леонід ДАЦЕНКО запропонував оголосити 2012 рік Роком Героя України, черкащанина В.Чорновола, а не провладного проекту «Євро-2012».

Крім того, Л.ДАЦЕНКО запропонував опозиціонерам самим поміняти таблички з назвами на вулиці Енгельса у Черкасах, яку влада вже 12 років обіцяє перейменувати на вулицю В.Чорновола.

Присутні на зборах одноголосно підтримали пропозицію лідера і створили відповідний громадський комітет. Представники опозиційних політичних партій та громадських організацій наголосили, що Черкащина справедливо має називатись не "Краєм Богдана і Тараса", а "Землею Шевченка, Хмельницького і Чорновола".

24 грудня лідерові Народного Руху України виповнилося б 74 роки. Народився В.Чорновіл у селищі Єрки Катеринопільського району Черкаської області.