Янукович назвав принцип, яким керується у зовнішній політиці

Україна й надалі будуватиме свої зовнішньополітичні відносини, виходячи з принципу національного прагматизму.

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв’ю програмі «Вечори з Віталієм Коротичем», повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми з повагою ставимося до наших партнерів. Але завжди в основі взаємин лежить наш національний інтерес... Ми не повинні допустити, щоб наші інтереси хтось ігнорував. Ми повинні з нашими партнерами працювати так, щоб в основі цих відносин була взаємоповага», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент наголосив на важливості економізації зовнішньої політики України та у цьому контексті - подальшому поглибленні двостороннього співробітництва з партнерами в світі. «Я не бачу сьогодні іншого шляху, ніж активізація двосторонніх відносин... Якщо ця політика буде успішною, якщо вона буде спрямована на зростання економіки, це даватиме позитиви людям, які живуть в нашій країні. Ми це добре розуміємо», – зазначив глава держави.