Дівчину, яку звинувачують у вбивстві учасника «The Вйо», випустили з СІЗО

17-річній Вікторії С., яку звинуватили у вбивстві музиканта, ветерана-афганця Сергія Звенигородського, після майже 1,5 років перебування в СІЗО змінили міру запобіжного заходу.

Про це УНІАН повідомила головний редактор Полтавського обласного інформаційно-рекламного тижневика Ірма КРАТ, яка проводила журналістське розслідування у цій справі.

Вона поінформувала, що Кобеляцький районний суд Полтавської області постановив відправити справу на додаткове розслідування, а обвинуваченій змінити запобіжний захід на підписку про невиїзд із 16-го грудня.

Водночас І.КРАТ зазначила, що дорозслідування справи може тривати ще мінімум рік.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня 2010 року у Кобеляках Полтавської області під час фестивалю “Вйо, Кобеляки” було убито учасника гурту «The Вйо» С.Звенигородського. Він був ветераном війни в Афганістані.

Тіло 42-річного С.Звенигородського знайшов біля річки Ворскла один з відвідувачів фестивалю. Лікарі констатували: смерть чоловіка настала внаслідок механічної асфіксії, шляхом задушення.

На початку вересня 2010 року міліція повідомила, що затримала вбивцю - 16-річну жительку села Лещинівка Кобеляцького району.