МЗС сподівається, що Угоду з ЄС парафують у лютому

У Міністерстві закордонних справ України зазначають, що парафування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС очікується у середині лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН сказав сьогодні на брифінгу.

«Завершено узгодження тексту Угоди про асоціацію, проведена колосальна робота, на технологічному рівні вона ще продовжується, й остаточно текст буде готовий до парафування приблизно в середині лютого», - зазначив О.ВОЛОШИН.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про Угоду про асоціацію, яка включатиме зону вільної торгівлі, в 2007 році.

19 грудня на саміті Україна-ЄС було оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію.

24 грудня тижневик «Дзеркало тижня. Україна» написав, що Брюссель планує парафувати Угоду про асоціацію з Україною 15 лютого 2012 року, але тільки англійський варіант тексту.

За інформацією видання, Угода про асоціацію з Євросоюзом технічно ще недопрацьована, зокрема, в питаннях, пов`язаних з транспортною галуззю і вільною торгівлею.

Одразу після саміту Україна-ЄС представники влади називали термін чотири-шість тижнів для остаточної підготовки Угоди про асоціацію і наголошували, що парафування має відбутися «неодмінно».