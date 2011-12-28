Добкін: уся країна платить за незважене рішення однієї людини

Закладена в державному бюджеті висока ціна на газ негативно позначиться на реалізації місцевих програм.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це в ефірі програми обласного радіо «Зворотний зв’язок» заявив голова Харківської ОДА Михайло ДОБКІН.

Він підкреслив, що захищеними статтями бюджету є заробітна плата та оплата енергоносіїв. Відтак ціна 416 доларів за 1 тис. куб. м газу буде відривати від обласного бюджету «колосальні кошти», які можна було б спрямувати на регіональні програми в гуманітарній галузі та охороні здоров’я.

М.ДОБКІН зауважив, якщо ціна газу буде зменшена, то кошти, які при цьому звільняться, будуть спрямовані на розвиток регіону.

«Сьогодні вся країна є заручником одного єдиного підпису, який був поставлений під газовими угодами. Це рішення було прийнято абсолютно не в інтересах України, і за нього сьогодні розплачується вся країна, всі без винятку територіальні громади. І ті, хто підтримують нині діючу владу, і ті, хто перебуває в опозиції, – всі сьогодні платять за необдумане рішення однієї людини», – сказав М.ДОБКІН.