Луценко знає, що з нього хочуть зробити чорну ворону

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО впевнений, що проти очолюваного НУ-НС та його особисто під час виборчої кампанії політичні опоненти застосовуватимуть “чорний піар”.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на питання журналістів.

«Я чітко знаю, що в цій кампанії багато звинувачень буде стосовно блоку НУ-НС, і мене, Юрія ЛУЦЕНКА, особисто», - сказав він. На його думку, автори цих «чорних» піар-технологій чітко розуміють, що за півтора місяця виборчої кампанії жоден суд не зможе довести протилежне, а тому користуватимуться цим.

«Я переконливо знаю, що чорні ворони з білої хочуть зробити чорну», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши, що опоненти добиватимуться цього, щоб уникнути відповідальності за злочини, які вони вчинили.