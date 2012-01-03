Міністр визнав: часто спілкування влади з народом – «розмова глухого з німим»

Міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України, колишній губернатор Донецької області Анатолій БЛИЗНЮК визнає, що часто спілкування влади з народом – це «розмова глухого з німим».

Про це він пише в своєму блозі в інтернеті, підбиваючи підсумки 2011 року.

А.БЛИЗНЮК відзначає, що 2011 рік було для нього «строкатим, хорошим чи поганим – не можна сказати; точно не був одноманітним і спокійним».

«Можливо, через деякий час я оціню його, як рік особистого розвитку. У ньому були достатньо цікавих зустрічей і різних подій. Рік, що минув, змусив мене на багато чого подивитися по-іншому, по-новому», - зізнався міністр.

Він підкреслив, що з переходом на роботу до Києва став більше «цінувати команду» і хотів би бачити в особі народу однодумців.

«Працюючи в Києві, ще більше починаєш цінувати команду. Мало знати проблему, навіть недостатньо того, що ти сам знаєш, як її вирішити. Дуже важливо мати команду, справжніх професіоналів у своїй справі. Але найголовніше – це однодумці в особі народу, громади», - зазначив А.БЛИЗНЮК. При цьому він додав: «Давайте чесно скажемо, що, на жаль, єдиної команди, здатної вирішувати проблеми, в суспільстві в нас немає, поки що немає. Влада намагається проводити реформи, народ намагається висловити свою думку, але часто це нагадує розмову глухого з німим. Саме тут, у столиці, гостріше це розумієш».

Міністр зазначив, що у влади з народом має бути «конструктивний діалог».

«Можливо, не всі повірять у щирість написаного, але я щиро вірую в наше громадянське суспільство. У відповідальну громадянську позицію, що розпочинається з дому. Своє завдання, як фахівця, я бачу, розуміючи проблему, запропонувати оптимальний варіант рішення і виходити з цим до наших громадян. Для того, щоб люди прониклися цим і разом з нами вирішували б наші проблеми.», - написав у своєму блозі А.БЛИЗНЮК.

Довідка УНІАН. А.БЛИЗНЮК народився 24.11.1948 р. у м. Краматорську, в 1997-2005 рр. був заступником, першим заступником голови, а потім головою Донецької обласної державної адміністрації.

У 2005-2010 рр. обіймав посаду заступника голови, а потім голови Донецької облради.

18 березня 2010 року указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА був призначений головою Донецької облдержадміністрації. 12 липня 2011 р. звільнений з цієї посади.

Того ж дня призначений міністром регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України.