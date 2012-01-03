Бжезінський вважає, що Україна програє від занепаду США

Американський журнал Foreign Policyпублікує статтю відомого політолога, екс-радника президента Картера з нацбезпеки Збігнєва Бжезінського, який зараз працює над книгою "Стратегічна концепція: Америка і криза глобальної могутності". На думку аналітика, можливий - хоча і не неминучий - занепад Сполучених Штатів загрожує негативними наслідками всьому світу.

"Невизначеність на міжнародній арені, загострення протиріч між глобальними суперниками і навіть відкритий хаос" - такі, на думку Бжезінського, будуть наслідки занепаду США. Восторжествують не мрії про демократію, а моделі "посиленої національної безпеки, засновані на різних гібридах авторитаризму, націоналізму і релігії".

Занепад США небезпечний і для ряду слабких держав.

Ослаблення США підірве партнерство з Мексикою: у Штатах посиляться націоналізм і страх за свою безпеку, а мексиканська сторона висуне територіальні претензії.

Ослабне контроль міжнародного співтовариства над морськими шляхами, космосом, кіберпростором і навколишнім середовищем - сферами, де поки що "перевага і настирливість американської потужності наводять порядок там, де зазвичай відбувалися б конфлікти".

Автор закликає США або проводити в життя нову зовнішньополітичну стратегію, або готуватися до глобальних потрясінь.

Ослаблення глобального значення США загрожує регіональними конфліктами, застерігає на сторінках Foreign Policy Збігнєв Бжезінський. Він перераховує 8 країн, які програють від занепаду Америки.

1. Грузія стане вразлива перед "політичним залякуванням і військовою агресією" з боку Росії, вважає автор.

"Чим це загрожує: влада Росії над південним" коридором "нафтогазового постачання Європи, можливе посилення тиску на Європу, щоб вона змирилася з політичними цілями Москви;" ефект доміно "в Азербайджані", - говориться в статті.

2. Тайвань стане вразливішим перед натиском Китаю і потрапить під дію чар його економічних успіхів. Возз`єднання наблизиться, але на умовах, вигідних швидше Пекіну.

"Чим це загрожує: ризик серйозної конфронтації з Китаєм", - пише автор.

3. Південна Корея опиниться перед дилемою: змиритися з регіональним пануванням Китаю або зміцнити відносини з Японією.

"Чим це загрожує: небезпека для військово-економічної стабільності на Корейському півострові; криза довіри Японії і Південної Кореї до існуючих зобов`язань США".

4. Білорусія. "Помітний занепад Америки дасть Росії шанс без жодного ризику реабсорбувати Білорусію", - вважає автор.

"Чим це загрожує: похитнеться безпека країн Балтії, особливо Латвії", - йдеться в статті.

5. Україна: у Європи ослабнуть бажання і можливості інтегрувати цю країну в західне співтовариство.

"Чим це загрожує? - Відродженням імперських амбіцій Росії", - пише автор.

6. Афганістан вже загруз в розрусі. Якщо американські війська будуть виведені спішно, досить імовірний розпад Афганістану і суперництво сусідів за вплив.

"Чим це загрожує: відродження" Талібану "; індійсько-пакистанська" війна чужими руками "; поява притулку для міжнародного тероризму", - сказано в статті.

7. Пакистан може переродитися в державу під управлінням військових, радикальну ісламістську державу, державу з комбінованим військово-ісламістським правлінням або в квазідержаву без центральної влади.

"Чим це загрожує: польові командири з ядерною зброєю; прихід антизахідного уряду типу іранського, що володіє ядерною зброєю ; регіональна нестабільність в Центральній Азії, причому насильство потенційно виплеснеться в Китай, Індію і Росію", - пророкує Бжезинський.

8. Ізраїль, а також "Великий Близький Схід" в цілому. Занепад Америки спровокує справжні "тектонічні зрушення", які підірвуть політичну стабільність.

"Чим це загрожує: пряма конфронтація Ізраїлю або США з Іраном; зростання ісламістського радикалізму і екстремізму; всесвітня нафтогазова криза; стануть вразливі союзники США в Перській затоці", - говориться в статті.

Інопреса