За лазерне шоу «Юлі – волю» виписали штраф

Шевченківський районний суд Києва притягнув до адміністративної відповідальності двох громадян за новорічне лазерне шоу «Юлі – волю» на Майдані Незалежності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це поінформував народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.

За його словами, суд присудив кожному по 170 грн. штрафу.

«Ми не почули мотивації у рішенні суду – чи це порушення правил безпеки, чи непокора співробітникам правоохоронних органів», - стверджує А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, в ніч із 31 грудня на 1 січня, коли на Майдані Незалежності тривало святкування Нового року, на будівлі консерваторії та на Стелі Незалежності під час святкового салюту з’явився лазерний напис «Юлі – волю».

1 січня А.ПАВЛОВСЬКИЙ заявив, що в ніч з 31 грудня на 1 січня, близько 00.30, п`ятеро осіб у формі працівників міліції увірвалися до номеру готелю "Козацький", де він разом з друзями святкував Новий рік. За словами депутата, міліціонери спочатку вибили двері номеру ногами, після чого без будь-яких пояснень увірвались до номера та вирвали з розеток всі електроприлади.

Водночас у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м.Києві спростували повідомлення А.ПАВЛОВСЬКОГО.

У міліції заявили, що двоє громадян, які позиціонують себе, як симпатики однієї з політичних сил, без погодження своїх дій з адміністрацією готелю, перебуваючи в одному з номерів, на свій розсуд застосували прилад проекції лазерних променів.

«Жодного відношення до осіб, які працюють у Верховній Раді України, ці громадяни не мають», - запевнили в міліції і наголосили, що використання подібного пристрою з порушеннями правил безпеки (у даному випадку небезпечний кут проекції променя) може призвести до серйозного травмування органів зору людини.

Проти двох присутніх у кімнаті осіб співробітники міліції склали адміністративні протоколи.

Також у главку стверджували, що депутат А.ПАВЛОВСЬКИЙ у той час був відсутній у номері готелю.