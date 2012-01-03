В Україні пропонують запровадити новий дорожній знак

Партія «Батьківщина» вимагає від правоохоронних органів провести об’єктивне розслідування дорожньо-транспортних пригод, що начебто сталися за участі автомобілів, які належать високопосадовцям.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії.

«Батьківщина» висловлює обурення у зв’язку зі скоєними в Україні всього лише за два дні нового року кількома дорожньо-транспортними пригодами, які трапилися з вини державних чиновників. В партії зазначають, що правоохоронні органи «намагаються приховати винуватців гучних аварій за участі кортежу, що мчав до резиденції ЯНУКОВИЧА в Гуті, а також іншої аварії, в якій загинула людина, – за участі автомобіля керівника Тернопільської ОДА».

“Останні жахливі ДТП з вини високопоставлених чиновників свідчать: країна ЯНУКОВИЧА стає все більш небезпечною для життя. Приналежність до синьо-білої касти звільняє від будь-якої відповідальності, а це означає, що можна все. В Україні зараз мало не щодня грабують банки, розстрілюючи людей, садять у в’язниці за інакодумство, знищують опозицію, душать бізнес і свободу слова. Країна безкарних злочинців при посадах на дорогих авто, здатних не зупиняючись переїхати будь-яку людину і знищити будь-яке життя”, - говориться в повідомленні.

В “Батьківщині” вважають, що сьогодні було б доречно в Україні, особливо напередодні Євро-2012, запровадити новий знак: «Обережно, тут їздить Янукович і Ко».

Партія «Батьківщина» вимагає від правоохоронних органів провести об’єктивне розслідування цих злочинів, відкрито назвати винуватців, які мусять понести відповідальність згідно із законом. А також прозвітувати з цього питання у Верховній Раді на наступному сесійному тижні.

Як повідомляли ЗМІ, у селі Майдан Тисменицького району Прикарпаття сталася аварія за участю кортежу з шести джипів. Кортеж рухався зі швидкістю близько 160 км/годину в межах населеного пункту і супроводжувався машиною ДАІ. В результаті аварії дві машини пошкоджені, в кюветі опинився мікроавтобус. У мінівені пасажирів не було. Втім, кортеж на аварію не зважив і продовжив рух, не пригальмувавши.

ДАІшники з міста Калуш, що прибули за викликом, фіксувати дорожню пригоду відмовилися, пояснюючи це тим, що територія не належить їхньому підпорядкуванню.

Між тим, у прес-службі ДАІ Івано-Франківщини спростували інформацію про те, що аварію в селі Майдан влаштував кортеж гостей Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, який на новорічні свята прибув у резиденцію Гута, що знаходиться за 22 км від місця аварії.