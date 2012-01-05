Війна наркокартелів у мексиканській в'язниці: 31 загиблий

У місті Альтаміра на півночі Мексики 31 ув’язнений загинув і 22 - були поранені у результаті зіткнень між ув`язненими у місцевій в`язниці.

Як повідомляє радіо «Свобода», за інформацією поліції, безлади влаштували члени двох злочинних угруповань, озброєні ножами і гострими предметами. Судячи з усього, йдеться про зведення рахунків між учасниками двох наркокартелів.