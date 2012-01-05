Уночі до Тимошенко приходила СЕС

У Міністерстві охорони здоров’я наголошують, що світло у камері екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у Качанівській виправній колонії № 54 не перешкоджає її сну, а самій Ю.ТИМОШЕНКО потрібно більше рухатись.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, це було встановлено спеціалістами Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції спільно з комісією МОЗ, яка була створена у зв’язку із зверненням начальника Качанівської колонії 4 січня до МОЗ і Головного управління охорони здоров`я Харківської облдержадміністрації щодо надання консультативної допомоги Ю.ТИМОШЕНКО.

Наказом міністра охорони здоров’я була створена комісія з 9 провідних спеціалістів різних галузей медицини на чолі з першим заступником міністра.

За результатами огляду та вивчення медичної документації встановлено, що стан здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО задовільний. Фахівцями були надані рекомендації щодо подальшого лікування: розширення рухового режиму, проведення лікувального масажу і комплексу лікувальної фізкультури, а також подальшого спостереження у динаміці лікарями медичної служби за місцем її перебування.

Також, відзначають у МОЗ, Ю.ТИМОШЕНКО було запропоновано загальноклінічні лабораторні обстеження (загальний клінічний аналіз крові) в умовах закладів системи МОЗ, від проведення яких вона вкотре відмовилася.

Спеціалістами Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції спільно з комісією МОЗ визначено, що санітарно-гігієнічні умови перебування Ю.ТИМОШЕНКО у камері № 6 дільниці СІЗО Качановської колонії є задовільними. Також представниками Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції проведено вимірювання рівня освітлення (нічник) у нічний час у камері № 6. Встановлено, що він не перевищує міжнародний стандарт для освітлення вночі навіть палат медичних закладів і не перешкоджає сну, відпочинку та не шкодить здоров’ю осіб, які там перебувають, наголошують у МОЗ.