Під вікна Тимошенко прибула делегація з Києва

Сьогодні близько 12.30 до стін Качанівської виправної колонії Харкова, де зараз перебуває екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, під’їхав автобус з представниками столичного наметового містечка.

Столичну делегацію очолив голова київської міської організації «Батьківщини», народний депутат Юрій ОДАРЧЕНКО, повідомили УНІАН у столичній парторганізації.

«Автобус виїхав з Києва о 5-й ранку, ніяких ексцесів протягом руху не було», - сказав він.

Заплановано мирну акцію та брифінг для журналістів.