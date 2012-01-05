Під вікна Тимошенко прибула делегація з Києва
12:38, 05 січня 2012Політика
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На мирну акцію
Сьогодні близько 12.30 до стін Качанівської виправної колонії Харкова, де зараз перебуває екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, під’їхав автобус з представниками столичного наметового містечка.
Столичну делегацію очолив голова київської міської організації «Батьківщини», народний депутат Юрій ОДАРЧЕНКО, повідомили УНІАН у столичній парторганізації.
«Автобус виїхав з Києва о 5-й ранку, ніяких ексцесів протягом руху не було», - сказав він.
Заплановано мирну акцію та брифінг для журналістів.
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