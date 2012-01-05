Під колонію, де сидить Тимошенко, з'їхалися асенізатори і пожежні служби

У Харкові у дворі будинку навпроти входу до Качанівської виправної колонії № 54 пожежні служби шукають загоряння.

Як передає кореспондент УНІАН, на місце події прибули три пожежні машини. За словами працівників МНС, до пожежної служби надійшов дзвінок про пожежу у внутрішньому дворі будинку.

А перед воротами колонії робітники комунального підприємства «Харківкомуночиствод» проводять ремонтні роботи. За словами керівника ремонтної бригади, проводиться чистка каналізації, і роботи триватимуть щонайменше протягом сьогоднішнього дня. При цьому ремонтники перегородили тротуар по вулиці Каштанівській, і перехожим доводиться виходити на проїжджу частину.

Під стінами Качанівської колонії триває акція прихильників екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.