Сорока: Тимошенко не отримує ніякої медичної допомоги

Екс-прем‘єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО наполягає на її обстеженні незалежними лікарями.

Про це сьогодні на прохання лідера партії «Батьківщина» заявила її прес-секретар Марина СОРОКА, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Як зазначається у повідомленні, «медичні консиліуми та комісії МОЗ продовжують дезінформовувати суспільство про реальний стан здоров‘я Ю.ТИМОШЕНКО та допомагають втіленню сценарію режиму щодо її морального та фізичного знищення».

«З маніакальною впертістю режим продовжує штампувати неправдиві заяви щодо стану здоров‘я Юлії ТИМОШЕНКО. Люди в білих халатах з Міністерства охорони здоров‘я, які забули про клятву Гіппократа, позичили у сірка очі та продовжують дезінформувати суспільство, озвучують та підписують довідки і заяви, написані під диктовку Банкової. На прохання Юлії Володимирівни ТИМОШЕНКО заявляю, що вона відмовляється від політичних медичних комісій, сформованих в Адміністрації Президента, і наполягає на обстеженні її незалежними лікарями, яких готові надати міжнародні організації та уряди демократичних країн», - заявила прес-секретар.

За словами М.СОРОКИ, «Юлія ТИМОШЕНКО не довіряє лікарям, які залежні від режиму та повзають перед ним на колінах. Нагадаю, що допомогу в дослідженні стану здоров‘я та лікуванні Юлїї ТИМОШЕНКО було запропоновано урядом Канади. Однак режим боїться допуску незалежних медиків, тому що тоді увесь світ ужахнеться від фашистських методів нинішньої влади, яка не змогла морально зламати незаконно засуджену Юлію ТИМОШЕНКО, а тому намагається знищити її фізично. Також нагадаю, що в медичних експертизах, які надавав у судилищі захист, поважна в медичних колах людина - професор Микола ПОЛІЩУК, який є вчителем багатьох знаних нейрохірургів України та колишнім міністром охорони здоров‘я, зазначив, що зволікання із лікуванням Юлії ТИМОШЕНКО може привести до жахливих наслідків та не виключив інвалідність», - заявила М.СОРОКА.

«Юлія Володимирівна не отримує ніякої медичної допомоги, знеболювальне не є лікуванням», - наголосила прес-секретар.