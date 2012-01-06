Комітет ВР обговорив закон про землю

Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин пропонує обмежити площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть надаватись в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Як повідомляє Інформаційне управління парламенту, про це йшлось під час розгляду профільним комітетом порівняльної таблиці до другого читання законопроекту "Про ринок земель".

Зокрема, на останньому засіданні комітету у середу було обговорено положення документа щодо граничних розмірів земельних ділянок, які можуть перебувати у приватній власності та в оренді фізичної особи.

Законопроектом пропонується встановити, що у приватній власності однієї фізичної особи можуть перебувати земельні ділянки, призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, фермерського господарства загальною площею не більше, ніж 100 гектарів.

Планується також визначити, що до загальної площі земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у власності одного громадянина України включається площа земельних ділянок, якими цей громадянин володіє на праві спільної часткової власності. Пропонується не поширювати цю норму на членів сім‘ї та родичів власника (діти, батьки, рідні та двоюрідні брати та сестри, дід, баба, дядько та тітка, племінники).

Під час обговорення зазначалося також, що загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка може перебувати в оренді однієї особи, не може перевищувати 6000 гектарів сільськогосподарських угідь на території одного району та не більше 5% відсотків площі сільськогосподарських угідь на території області.

Голова Комітету Григорій КАЛЕТНІК наголосив, зокрема, що після набуття законом чинності всі договори оренди мають залишатися дійсними до моменту їх завершення.