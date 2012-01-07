Намісник Почаївської лаври подякував Януковичу за допомогу в будівництві

Намісник Свято-Успенської Почаївської лаври ВОЛОДИМИР побажав Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ мудро керувати народом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

«Щоб Господь і надалі Вам дав мудрості, сили і терпіння, і Ви мудро керували своїм народом», - сказав ВОЛОДИМИР, звертаючись до В.ЯНУКОВИЧА, який сьогодні взяв участь у святковій різдвяній літургії у Почаївській лаврі.

Архієпископ також подякував главі держави за сприяння в будівництві на території лаври нового будинку замість аварійного та ремонті дороги від Кременця до Почаєва.

У свою чергу, Президент побажав Україні миру і Божої благодаті.

«Це свято дає нам всім надію і віру в майбутнє. Народжується Христос, і в цей день я хочу побажати Україні миру, спокою і Божої благодаті. А українському народові, кожній родині - щастя та добробуту», - сказав глава держави після завершення літургії.