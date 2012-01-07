Монету з Керчі продали в США за 3 млн. доларів

Давньогрецьку монету, на якій зображена голова сатира, продано за 3,25 млн. доларів у Нью-Йорку (США), встановивши аукціонний рекорд вартості серед нумізматичних лотів.

Про це пише Лента.ру з посиланням на прес-реліз аукціонного будинку Baldwin’s.

Фахівці назвали золоту монету з Пантикапея одним з найцінніших зразків нумізматичного колекціонування.

Аукціон привернув увагу близько двохсот колекціонерів. Продаж монет з колекції Просперо, котра збиралася з 1960 по 1991 рр., тривав близько восьми годин і завершився вранці 5 січня. Продані всі 642 лоти. За попередніми підрахунками організаторів, за підсумками торгів вдалося виручити близько 25 млн. доларів.

Пантікапей був заснований на місці сучасної Керчі вихідцями з Мілета наприкінці VII століття до н.е. Акрополь розташовувався на горі, що називається сьогодні Мітрідат, і в пору розквіту займав близько 100 га.