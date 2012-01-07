Ахметов збирається до Луческу

Кримінальної справи не буде

Президент "Шахтаря" РинатАхметовмає намірв неділювідвідатиклініку,де зараззнаходитьсяМірчаЛуческу,повідомляєсайт "Террикон".



Головноготренера "Шахтаря" вжевідвідалипосолТуреччинивРумунії, власник "Рапіда" ДжорджКопосіпрезидент "Стяуа"ДжіджіБекалі.



Зараз порядзЛуческузнаходиться йогосинРазван,який вчоратерміновоприлетівдо Бухареста, перервавшивізитдо Рима.



Румунськаполіціявідкрилакримінальнусправу зафактомаваріїМірчіЛуческу,повідомляєБі-бі-сі.Зазначається,що такапроцедурає загальноювтихвипадках,колиприДТПводійдопустивсерйозне порушенняправилдорожньогоруху.Заданими румунськоїполіції, МірчаЛуческунавіть не бувпристебнутийременямибезпеки.Однак, оскількиніхто,крім нього непостраждав, справа,швидше за всеобмежиться, штрафом.

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