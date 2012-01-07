Ахметов збирається до Луческу

20:31, 07 січня 2012
Політика
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Кримінальної справи не буде

Президент "Шахтаря" РинатАхметовмає намірв неділювідвідатиклініку,де зараззнаходитьсяМірчаЛуческу,повідомляєсайт "Террикон".

Головноготренера "Шахтаря" вжевідвідалипосолТуреччинивРумунії, власник "Рапіда" ДжорджКопосіпрезидент "Стяуа"ДжіджіБекалі.

Зараз порядзЛуческузнаходиться йогосинРазван,який вчоратерміновоприлетівдо Бухареста, перервавшивізитдо Рима.

Румунськаполіціявідкрилакримінальнусправу зафактомаваріїМірчіЛуческу,повідомляєБі-бі-сі.Зазначається,що такапроцедурає загальноювтихвипадках,колиприДТПводійдопустивсерйозне порушенняправилдорожньогоруху.Заданими румунськоїполіції, МірчаЛуческунавіть не бувпристебнутийременямибезпеки.Однак, оскількиніхто,крім нього непостраждав, справа,швидше за всеобмежиться, штрафом.

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