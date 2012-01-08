Тото Кутуньо привітав мешканців Тбілісі

01:53, 08 січня 2012
Політика
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Співак знову в Грузії

ПопулярнийіталійськийспівакТотоКутуньопривітавжителівгрузинськоїстолиці зправославнимРіздвом,повідомляєсайтГрузія-онлайн.Концертвсесвітньовідомогоспівака ікомпозиторавідвідав іпрезидентГрузіїМихайлоСаакашвілі.

68-річнийКутуньовиконавяк старіхіти,такі новікомпозиції.Разомз ним уконцерті взялиучасть і молодігрузинськіпоп-зірки.

Італійськийспівак вжебувавуГрузії: у2007 році вінвиступав зконцертамивТбілісі йБатумі.

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