Тото Кутуньо привітав мешканців Тбілісі
01:53, 08 січня 2012Політика
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Співак знову в Грузії
ПопулярнийіталійськийспівакТотоКутуньопривітавжителівгрузинськоїстолиці зправославнимРіздвом,повідомляєсайтГрузія-онлайн.Концертвсесвітньовідомогоспівака ікомпозиторавідвідав іпрезидентГрузіїМихайлоСаакашвілі.
68-річнийКутуньовиконавяк старіхіти,такі новікомпозиції.Разомз ним уконцерті взялиучасть і молодігрузинськіпоп-зірки.
Італійськийспівак вжебувавуГрузії: у2007 році вінвиступав зконцертамивТбілісі йБатумі.
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