У Москві пройде акція під гаслом "Дістали!"

09:29, 08 січня 2012
Політика
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Протест проти майбутніх виборів

УМосквінаБолотянійплощі сьогоднівідбудетьсяакціяпротесту підгаслом«Дістали!»,повідомляєРадіоСвобода.

Мітингорганізованийнезареєстрованоїпартією «Воля».Очікується,щовньому візьмутьучастьблизько300 осіб.

Присутнівисловилисвійпротестпротипідсумків минулиху Росіїпарламентськихвиборів,атакожмайбутніхпрезидентських,які,на думкуорганізаторівакції,«підготовленіза тим жесценарієм».

 

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