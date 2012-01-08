У Москві пройде акція під гаслом "Дістали!"

Протест проти майбутніх виборів

УМосквінаБолотянійплощі сьогоднівідбудетьсяакціяпротесту підгаслом«Дістали!»,повідомляєРадіоСвобода.



Мітингорганізованийнезареєстрованоїпартією «Воля».Очікується,щовньому візьмутьучастьблизько300 осіб.



Присутнівисловилисвійпротестпротипідсумків минулиху Росіїпарламентськихвиборів,атакожмайбутніхпрезидентських,які,на думкуорганізаторівакції,«підготовленіза тим жесценарієм».

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