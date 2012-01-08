У Москві пройде акція під гаслом "Дістали!"
09:29, 08 січня 2012Політика
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Протест проти майбутніх виборів
УМосквінаБолотянійплощі сьогоднівідбудетьсяакціяпротесту підгаслом«Дістали!»,повідомляєРадіоСвобода.
Мітингорганізованийнезареєстрованоїпартією «Воля».Очікується,щовньому візьмутьучастьблизько300 осіб.
Присутнівисловилисвійпротестпротипідсумків минулиху Росіїпарламентськихвиборів,атакожмайбутніхпрезидентських,які,на думкуорганізаторівакції,«підготовленіза тим жесценарієм».
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