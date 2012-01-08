Експерт пояснив учинок чоловіка Тимошенко

Отримання політичного притулку в Чехії чоловіком екс-прем'єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО може розширити набір інструментів впливу на українську владу.

Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» заявив глава ради директорів Інституту політичних, соціологічних і маркетингових досліджень Володимир БОНДАРЕНКО.

"Думаю, що з Чехії Олександр ТИМОШЕНКО зможе активніше допомагати правозахисній кампанії у кримінальних справах своєї дружини", – сказав він.

При цьому В.БОНДАРЕНКО зазначив, що на даний момент українська опозиція практично вичерпала арсенал привертання уваги світової й української спільноти до справи Ю.ТИМОШЕНКО.

"Завдяки вчинку О.ТИМОШЕНКО ми бачимо сплеск інтересу до кримінальної справи проти колишнього прем'єр-міністра. Адже в опозиції після перевезення Ю.ТИМОШЕНКО до місця відбування покарання до Харкова практично не залишалося ніяких інших інформаційних приводів, що допомагають відновити увагу до персони колишнього глави уряду", – вважає експерт.