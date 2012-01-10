У Харкові силою демонтували намети прихильників Тимошенко

Влада Харкова прибрала намети Червонозаводської районної парторганізації «Батьківщини», встановлені неподалік Качанівської колонії, де утримується екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Харківській обласній організації ВО «Батьківщина» з посиланням на голову Червонозаводскої парторганізації Анатолія БАБИЧЕВА.

За його словами, судові виконавці, які підійшли до активістів «Батьківщини», зачитали рішення суду про заборону пікетування та встановлення наметів біля Качанівської колонії, після чого попросили їх прибрати намети.

А.БАБИЧЕВ зауважив, що намети були встановлені на перехресті вулиць Каштанової і Олександра Матросова за кілька сотень метрів від воріт колонії, але судові виконавці на це не зважили.

За його даними, після того, як судові виконавці зачитали рішення суду, до наметів підійшла група людей, одягнутих у форму співробітників комунальних служб міста. Чоловіки демонтували намети, поклали в автомобіль та відвезли.

А.БАБИЧЕВ зауважив, що одягнені в форму комунальників чоловіки відштовхували активістів, які спробували захистити майно, однак міліціонери, які знаходилися безпосередньо на місці конфлікту, в ситуацію не втрутилися.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці неподалік Качанівської колонії активісти «Батьківщини» встановили два намети для збору підписів для висунення кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на здобуття Нобелівської премії миру.