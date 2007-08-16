Павленко вважає, що Мороза використали як прикриття для злочинців

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ПАВЛЕНКО вважає сьогоднішню сесію Житомирської обласної ради за участю голови Верховної Ради України 5-го скликання Олександра МОРОЗА незаконною. Про це Ю.ПАВЛЕНКО заявив сьогодні, виступаючи перед депутатами на сесії перед тим, як залишити її.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ю.ПАВЛЕНКА, він вважає, що “спікера Верховної Ради використали сьогодні як прикриття для злочинців».

Він також повідомив, що сьогодні зранку до облради не пустили представника виконавчої служби ,який мав зробити все, аби у сесії не брали участі 9 депутатів фракції БЮТ в облраді, яких раніше політрада цієї політичної сили позбавила депутатських мандатів.

Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що "представника виконавчої служби не допустили на сесію нібито через присутність на ній Олександра МОРОЗА - особи, що охороняється".