Чому Герман не прийшла до суду захищати свою честь

Печерський районний суд у м. Києві оголосив перерву до 6 вересня у судовому засіданні з розгляду справи за позовом народного депутата Верховної Ради України п’ятого скликання, члена Партії регіонів Ганни ГЕРМАН до всеукраїнської газети «Вечерние Вести» та її та шеф-редактора Ігоря ТКАЛЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, причиною такого рішення стала неявка позивача Г.ГЕРМАН та її представників на судове засідання, що було заплановане на сьогодні на 12-у годину в Печерському районному суді м. Києва.

І.ТКАЛЕНКО висловив думку, що неявка сторони позивача в суд є навмисною.

Він також припускає, що це може бути випадковість, що протилежна сторона “просто забула”. Але, за його словами, “якщо вони забувають про такі речі, як судове засідання, то це є виявом неповаги до протилежної сторони”.

Водночас, представник Г.ГЕРМАН у суді Максим ЧИГВІНЦЕВ відмовився давати будь-які коментарі з цього приводу.

У коментарі УНІАН телефоном Г.ГЕРМАН заявила, що була впевнена, що у розгляді позову суд її відмовив ще минулого тижня, і лише від агентства вона дізналася про те, що судове засідання заплановане на сьогодні.

Г.ГЕРМАН також заявила, що підставою для її позову до Ігоря ТКАЛЕНКА стали твердження журналіста, що депутат отримала квартиру за державний рахунок. Водночас, стверджує Г.ГЕРМАН, ставши депутатом, вона відмовилася від всіх пільг народного депутата, у тому числі й від квартири.

Довідка УНІАН. Позов «Про захист честі, гідності, ділової репутації і відшкодування морального збитку» Г.ГЕРМАН подала у зв`язку публікацією в газеті «Вечерние Вести» статті «Як я став жертвою демагогів» (від 22 травня 2007 року №077 (1776).