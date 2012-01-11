Кожем'якін запевняє, що з фракції членів УСДП гнати не будуть

Голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН запевняє, що виключення із фракції Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ та інших депутатів - членів Української соціал-демократичної партії не планується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, коментуючи на прохання журналістів повідомлення, що сьогодні на вечірньому засіданні фракції має відбутися виключення із «БЮТ-Батьківщини» деяких депутатів, зокрема, голови УСДП Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ і тих, хто увійшов до політради УСДП.

«Дуже добре, коли у ЗМІ публікується правдива інформація, але коли неправдива – це дезінформація», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він підтвердив, що сьогодні о 18.00 має відбутися засідання фракції для визначення завдань депутатам від «БЮТ-Батьківщини» на наступні три тижні, оскільки це буде непленарний період.

Крім того, він зауважив, що Н.КОРОЛЕВСЬКА зараз перебуває за кордоном. «І ми ніякі дії про те, що ви сказали, не плануємо», - додав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2011 року Н.КОРОЛЕВСЬКА очолила Українську соціал-демократичну партію, а народні депутати Євгеній СУСЛОВ та Олексій ЛОГВИНЕНКО увійшли до політради цієї партії.

УСДП є учасником Блоку Юлії Тимошенко разом із партіями «Батьківщина» та ПРП.