Ландік просить Пшонку повернути в країну закон і порядок

Депутат Луганської міськради Роман ЛАНДІК, який звинувачується в побитті Марії КОРШУНОВОЇ й 6 місяців перебуває під вартою, просить генерального прокурора України «на своєму прикладі повернути в країну порядок і закон».

Про це Р.ЛАНДІК пише в своїй заяві на ім`я генпрокурора Віктора ПШОНКИ. Текст заяви має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, в заяві Р.ЛАНДІК детально викладає суть своєї справи, звертаючи увагу генпрокурора на нестиковки у справі.

В першу чергу він звертає увагу на те, що вони з М.КОРШУНОВОЮ в прокуратурі 7 липня вдень написали відмову від розгляду інциденту в ресторані «Баккара», а наприкінці цього ж дня прокурор порушив проти нього кримінальну справу. Водночас за його основною заявою про завдання йому тілесних ушкоджень М.КОРШУНОВОЮ ні міліція, ні прокуратура вже півроку не можуть порушити кримінальну справу.

Як підкреслив Р.ЛАНДІК, вже 9 липня він був затриманий в Краснодарі співробітниками російської ДПС й дізнався, що перебуває в розшуку Інтерполу, в той же час лише під час засідань суду у вересні йому стало відомо, що 10 липня він був запрошений до суду.

Р.ЛАНДІК також звертає увагу генпрокурора на звинувачення, яке було пред`явлено йому лише наприкінці вересня на суді в Луганську, в якому жодного слова не було про дії М.КОРШУНОВОЇ, а його самого звинувачують «у зриві нормальної роботи закладу, грубому порушенні громадського порядку, явній неповазі до суспільства, завданні тілесних ушкоджень М.КОРШУНОВІЙ».

«Чому міліція «не знайшла» тих, хто в УВС розкрив пакет із записами (відеозаписи камер спостереження в луганському ресторані «Баккара», які потрапили в Інтернет - УНІАН ) і змонтував їх?», - ставить Р.ЛАНДІК запитання В.ПШОНЦІ.

Як заявляє Р.ЛАНДІК, під час слідства чинився тиск на свідків. Він описує дії постраждалої сторони, що вимагала 360 тис. грн. у його родичів. Р.ЛАНДІК також звертає увагу генпрокурора на те, що всі законні вимоги сторони захисту суд ігнорує, оскільки звинувачення - проти.

«Будь ласка, поверніть у країну порядок і закон так, щоб це відповідало поняттю верховенства права», - закликає Р.ЛАНДІК генпрокурора.

У заяві Р.ЛАНДІК просить В.ПШОНКУ: перевірити законність його розшуку по лінії Інтерполу; вилучити в Луганському облУВС запис телефонних дзвінків на номер «102» від 4 липня 2011 року і журнал, в якому ці записи фіксуються; перевірити законність порушення кримінальної справи стосовно нього; негайно усунути від виконання своїх обов`язків генерала ПОЛЬСЬКОГО і слідчих у його справі; притягти до кримінальної відповідальності М.КОРШУНОВУ за спробу його вбивства й вимагання; об`єднати справи після порушення кримінальної справи проти М.КОРШУНОВОЇ в одне провадження з правильною кваліфікацією потерпілих і звинувачених; призначити нову судово-медичну експертизу йому і М.КОРШУНОВІЙ; перевірити законність рішення судів про його розшук, про зламування будинку, про взяття під варту тощо.

Довідка УНІАН. 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив М.КОРШУНОВУ. Відеозапис побиття потрапив в Інтернет.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено в розшук і затримано в Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадували з Росії в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.ЛАНДІКА під вартою до оголошення вироку.

31 жовтня стало відомо, що Р.ЛАНДІК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.

8 грудня постраждала М.КОРШУНОВА підтвердила в суді отримання компенсації в розмірі 5 тис. доларів. 9 грудня батько обвинуваченого заявив, що передав дівчині 320 тис. грн.