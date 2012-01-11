Янукович попередив Табачника і Аніщенка, що можуть постраждати

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пригрозив міністру освіти Дмитру ТАБАЧНИКУ та міністру охорони здоров’я Олександру АНІЩЕНКУ звільненням, якщо вони не будуть співпрацювати з громадськістю у питанні закриття шкіл та закладів охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Комітету з економічних реформ.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що закривати школи і лікарні в регіонах не можна без згоди громадськості.

«Я звертаюсь до міністрів ТАБАЧНИКА та АНІЩЕНКА: ну наведіть порядок, щоб люди знали своєчасно, за рік, за два, щоб ставились до цього з розумінням, що це робиться заради того, щоб покращити умови чи лікування людей, чи навчання дітей», - сказав Президент.

Він поцікавився, скільки можна вислуховувати нарікання від людей, що їх ставлять до відома про закриття того чи іншого учбового чи лікувального закладів.

«Опрацьовуйте, будь ласка, своєчасно це питання. Не будете цього робити – постраждаєте. Це ваша безпосередня робота. Працюйте з громадськістю, працюйте з радами різних рівнів», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.