Янукович звільнив двох високопосадовців

Укази - на сайті глави держави

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом звільнив Сергія СИРОТЮКА з посади першого заступника міністра промислової політики України Документ оприлюднено на офіційному сайті глави Української держави. Іншим указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив Олену ТЕРТИШНУ з посади заступника Начальника Головного управління державної служби України відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України. Як повідомляв УНІАН, у березні 2010 р. уряд ухвалив ряд кадрових рішень, зокрема, першим заступником міністра промислової політики України був призначений С.СИРОТЮК.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter