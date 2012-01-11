Янукович звільнив двох високопосадовців
17:33, 11 січня 2012Політика
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Укази - на сайті глави держави
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом звільнив Сергія СИРОТЮКА з посади першого заступника міністра промислової політики України
Документ оприлюднено на офіційному сайті глави Української держави.
Іншим указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив Олену ТЕРТИШНУ з посади заступника Начальника Головного управління державної служби України відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.
Як повідомляв УНІАН, у березні 2010 р. уряд ухвалив ряд кадрових рішень, зокрема, першим заступником міністра промислової політики України був призначений С.СИРОТЮК.
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