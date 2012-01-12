Луцькі комсомольці пікетували міськраду

Депутати Луцької міської ради не підтримали протест прокурора на заборону використання в місті радянської символіки.

За таке рішення під час позачергової сесії міської ради 10 січня проголосувало 28 депутатів. Всього у міськраді 50 депутатів, повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради.

Заступник начальника юридичного відділу міської ради Ольга ГАМАСКОВА зауважила, що прийняте депутатами у квітні 2011 року рішення «Про заборону розміщення радянської символіки у м. Луцьку» суперечить положенням Конституції України та ряду діючих нормативно-правових актів. За її словами, у розробленому юридичним відділом міської ради проекті рішення пропонується підтримати протест прокуратури Луцька від 27 грудня 2011 року на вищезазначене рішення.

У депутатів це питання викликало жваве обговорення, після чого вони перейшли до голосування. Спочатку на розгляд депутатів міський голова Микола РОМАНЮК поставив проект рішення, підготовлений юридичним відділом міської ради, яким пропонувалось підтримати протест прокуратури міста Луцька. Однак депутати його не підтримали.

Потім на голосування було внесено проект рішення від постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту, яким пропонувалось відхилити протест прокуратури Луцька. За вищезазначений документ проголосували більшість депутатів.

Під час засідання сесії під стінами міської ради близько 10 активістів міської комсомольської організації проводили пікет.