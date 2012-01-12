Міліція перевіряє інцидент біля колонії Тимошенко

У Харкові міліція проводить перевірку інциденту з партійними наметами ВО «Батьківщина», встановленими вчора неподалік Качанівської виправної колонії, де утримується екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

У ВЗГ зазначили, що з заявою про те, що невідомі особи викрали його власні намети, до Комінтернівського райвідділу міліції звернувся один із активістів ВО «Батьківщина».

За словами заявника, 10 січня 2012 близько 10:00 агітаційні намети були встановлені активістами Червонозаводської районної партійної організації політичної партії ВО «Батьківщина». Близько 13:00 невідомі йому люди, одягнені в зелені будівельні жилети, зібрали намети, повантажили до автомобіля та поїхали в невідомому напрямку.

«На даний момент працівниками Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області за вказаним фактом проводиться перевірка», - зауважили у ВЗГ.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня вранці на відстані кількасот метрів від Качанівської колонії, де утримується Ю.ТИМОШЕНКО, активісти «Батьківщини» встановили два намети для збору підписів для висунення її кандидатури на здобуття Нобелівської премії миру. У другій половині дня кілька чоловіків, одягнутих у форму працівників комунальних служб, демонтували намети. За даними прес-служби Харківської міської ради, намети знесені за рішенням Харківського окружного адміністративного суду, який 6 січня заборонив пікетувати колонію.