Льовочкін - про Тимошенко: це викликає сум, але є незворотність покарання

Глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН спростовує заяви представників опозиції про те, що влада хоче вбити екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, яка утримується у Качанівській виправній колонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

«Безперечно, це неправда», - наголосив С.ЛЬОВОЧКІН.

Він нагадав, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ неодноразово висловлював співчуття з приводу ситуації навколо Ю.ТИМОШЕНКО.

«Все, що відбувається, викликає сум у кожної людини, але є незворотність покарання, і це записано в усіх відповідних законах України», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН, підкресливши, що людина, яка вчинила злочин, має бути покараною.

Він також нагадав, що газові контракти, підписані Ю.ТИМОШЕНКО у 2009 році, завдали Україні великих збитків.

«Зараз підходять дні, коли ми будемо «святкувати» триріччя підписання газових угод. Якщо порахувати за ці три роки приблизні збитки, яких зазнала Українська держава, то вони складають 12-15 млрд. дол.», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

При цьому він зауважив, що 12-15 млрд. доларів - за дуже обережними підрахунками.