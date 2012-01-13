Литвин: Години запитань до уряду не буде

Година запитань до уряду у Верховній Раді не відбудеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що оскільки вчора відбувалося блокування роботи парламенту і вечірнього засідання не було, то не було зрозуміло, чи сьогодні зранку знову не буде блокуватися трибуна парламенту. «Тому не було потреби запрошувати уряд, оскільки ми повинні виконати завдання, які ми мали з вами реалізувати на вечірньому засіданні ВР», - наголосив В.ЛИТВИН.

При цьому він додав, що на закриття сесії члени Кабінету міністрів на чолі з прем’єр-міністром України запрошені.