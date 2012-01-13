Азаров - російським братам: Окрім паперу життя ж є ще

Використання вугілля як палива при ціні на газ 416 доларів доцільне й економічно виправдане.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу після відкриття ділянки дороги «Київ-Ірпінь».

«Коли газ коштує 416 доларів, як він зараз коштує, використання вугілля доцільне і економічно виправдане, але якщо вартість газу знижується і, скажімо, буде близько 220, то вже використання вугілля стає, порівняно з газом, неефективним», - сказав М.АЗАРОВ.

У зв`язку з цим він зазначив, що Україні необхідно гнучко працювати й вибудовувати свою економічну політику.

Прем`єр ще раз підкреслив, що Україна продовжує переговори з РФ про зниження ціни на російський газ, проте уряд готує країну до того, щоб вона «витримала таку ціну на газ».

Також М.АЗАРОВ підкреслив, що уряд поставив завдання дуже серйозно скоротити в 2012 році споживання «дорогого російського газу». Водночас він зазначив, що з приводу цього питання проведені «необхідні наради й прийняті керівництва до дії».

Крім того, говорячи про хід переговорів із РФ про зниження ціни на газ і конфлікти, які виникають у зв`язку з цим, М.АЗАРОВ підкреслив: «Ну навіщо нам із російськими братами нашими воювати? Хто-небудь із простих людей - за війну чи проти? Це взагалі абсурдне питання. Та ніколи в житті навіть говорити про це не збираємося. Але є, безумовно, економічні інтереси у нас і у них. Як вони їх розуміють, як ми їх розуміємо. Ну отримали вони цей папір дуже хороший (лист НАК «Нафтогаз України» про скорочення закупівель російського газу – УНІАН), і тримаються вони за нього двома руками. А ми їм говоримо, що окрім паперу життя ж є ще. Домовимося».

Нагадаємо, Україна вже майже два роки безуспішно добивається перегляду підписаних у 2009 році контрактів, згідно з якими ціна газу визначається щоквартально за формулою з урахуванням світових цін на нафтопродукти. Через постійне подорожчання палива падає конкурентоспроможність продукції основних експортних галузей України - металургії та хімії.

Україна купує в Росії більше половини споживаного газу.

«Газпром» пообіцяв відновити обговорення з Києвом газового контракту 15 січня.

Наприкінці грудня 2011 р. російський прем`єр Володимир ПУТІН запропонував повернутися до ідеї створення на базі українських магістральних газопроводів консорціуму з Україною, що привело б до здешевлення газу для українських споживачів.