ВР відкликала Шевченка з посади голови комітету

Верховна Рада відкликала Андрія ШЕВЧЕНКА з посади голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 245 народних депутатів із 381 зареєстрованого у сесійній залі.

«За» проголосували 187 депутатів від Партії регіонів, 2 – від НУ-НС, 25 – від КПУ, 20 – від Народної партії, 10 позафракційних та один член групи «Реформи заради майбутнього». Фракція «БЮТ-Батьківщина» не дала жодного голосу.

Перед розглядом цього питання А.ШЕВЧЕНКО заявив, що його відставка має «політичні мотиви і персональні». «Те, що зараз відбувається, – це спроба заткнути рот комітету… Але не всіх можна купити посадою і не всіх можна залякати відставкою», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

Він також зауважив, що Регламентний комітет ВР на своєму засіданні не розглядав проект постанови про його відкликання, хоча це є обов’язковою умовою для відставки.

Крім того, додав А.ШЕВЧЕНКО, його відставка пов’язана з тим, що «одна персона» хоче керувати комітетом протягом декількох місяців, що залишилися до початку парламентських виборів.

Під час обговорення питання доповідач - перший заступник голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Олена БОНДАРЕНКО звинуватила А.ШЕВЧЕНКА не лише у порушенні роботи на чолі комітету, а й у тому, що він, проживаючи у центрі Києва, зберігав за собою кімнату у готелі «Київ», користувався службовим автомобілем протягом місяця під час п’ятого скликання ВР, незважаючи на те, що склав депутатські повноваження тощо.

А.ШЕВЧЕНКО не став коментувати це і зазначив, що, коли представники більшості уже переходять на особисте, то це підтверджує, що в них немає аргументів для його відставки.

Свою незгоду з відставкою А.ШЕВЧЕНКА висловили представники фракції НУ-НС і групи «Реформи заради майбутнього».

Зокрема, член фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО наголосив, що більшість відбирає в опозиції комітети. «Вони відбиратимуть їх доти, доки не вдавляться», - сказав В.КИРИЛЕНКО.