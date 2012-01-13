Тарасюк розшифрував, що означає лист Клінтон до Тимошенко

Колишній міністр закордонних справ, народний депутат, голова Народного Руху України Борис ТАРАСЮК вважає, що лист державного секретаря США Хілларі КЛІНТОН до ув’язненої лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО свідчить про похолодання відносин між США та Україною.

Про це Б.ТАРАСЮК написав у своєму блозі на «Українській правді».

Як професійний дипломат Б.ТАРАСЮК зазначає, що звернення держсекретаря США до ув`язненого українського опозиційного лідера - подія абсолютно непересічна, і лист держсекретаря США є дуже серйозним месиджем для української влади.

«Глава зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів Америки звертається до ув`язненого за політичними мотивами, найбільш авторитетного опозиційного політика в Україні. Вперше за 20-річну історію України держсекретар США звертає увагу на упереджене ставлення українського правосуддя до лідера опозиції. Це говорить про те, що Сполучені Штати не згодні із політично вмотивованим і вибірковим застосуванням законодавства до лідера опозиції Ю.ТИМОШЕНКО. Крім того, це свідчить про негативне ставлення Вашингтона до нинішньої української влади», - вважає екс-міністр закордонних справ.

На його думку, Сполучені Штати розчаровані у реагуванні Президента України, офіційної влади України на попередні звернення Білого дому, що також свідчить про появу у відносинах між Україною і США дуже серйозної тріщини. «Це своєрідне попередження українській владі у контексті українсько-американських взаємин», - зазначає Б.ТАРАСЮК.

«Офіційний Вашингтон вкотре наголосив, що без зміни ставлення нинішньої української влади до опозиції в цілому і Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема, можна говорити про початок періоду "похолодання" між Україною і США», - переконаний дипломат.

Водночас, за його словами, реакцію української влади на цей месидж важко прогнозувати, «оскільки логіка її дій є не прогнозованою».

«Я вважаю, що те, з якою "послідовністю" українська влада йшла до загострення відносин з США і Європейським Союзом, свідчить лише про одне – про жодні євроінтеграційні плани не йдеться, оскільки головна мета – зведення рахунків з найбільш рейтинговим опозиційним політиком, якого влада боїться. Це затьмарює всі інші, декларовані цілі української влади, в тому числі європейську інтеграцію», - вважає Б.ТАРАСЮК.

За його словами, можна очікувати замороження стану україно-американських відносин, їхньої стагнації, допоки українська влада не продемонструє своє бажання і готовність змінити свою недемократичну політику як у державі в цілому, так і у ставленні до опозиції.

«Крім того, думаю, що в США, як і у ЄС слідкуватимуть за ситуацією в Україні і до парламентських виборів чекатимуть на зміни у відносинах. Позиція США, як і ЄС по відношенню до України залежатиме від характеру парламентських виборів, на предмет їхньої відповідності європейським стандартам відкритості і демократичності», - переконаний Б.ТАРАСЮК.

«Сьогодні м`яч на полі української влади і має значення те, як саме влада розіграє цей м`яч. Якщо поведінка влади не зміниться до парламентських виборів, на потеплішання не варто сподіватися і тільки вибори 2012 року зможуть показати перспективу цих взаємин», - прогнозує Б.ТАРАСЮК.

При цьому він додав, що якщо влада робитиме ставку на фальсифікацію, Україну чекатимуть серйозні заморозки у відносинах зі Сполученими Штатами Америки, Європейським Союзом, Міжнародним валютним фондом і Світовим банком, а «підсумком стане дрейф української влади на Схід, в обійми Москви».

Як повідомляв УНІАН, днями Х.КЛІНТОН направила листа на адресу Ю.ТИМОШЕНКО, в якому заявила, що США продовжуватимуть відстоювати необхідність належного процесу судочинства в Україні, а також звільнення екс-прем’єр-міністра та інших ув`язнених колишніх урядовців.

Крім того, Х.КЛІНТОН наголосила на прихильності США у проведенні вільних виборів за участі усіх легітимних політичних кандидатів та партій України.

«Це є ще одним критично важливим кроком до європейської інтеграції та справою, яку Ваша країна успішно здійснювала у минулому. Сподіваюся, що так буде і під час парламентських виборів у жовтні», - йдеться у листі.