Свідка у справі Луценка перед допитом у суді викликали до ГПУ?

Колишнього співробітника Департаменту карного розшуку МВС України Євгена ТРОЯНА вчора викликали до Генпрокуратури з проханням надати в судовому засіданні за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА покази, які він давав на досудовому слідстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.ТРОЯН повідомив сьогодні на допиті під час засідання Печерського районного суду Києва, який розглядає кримінальну справу проти Ю.ЛУЦЕНКА.

«Вчора я був викликаний в Генпрокуратуру до начальнику відділу ІЩУКА і він мене запросив на сьогоднішнє судове засідання… Він сказав, щоб я говорив те, що говорив на досудовому слідстві… Повістку мені не вручили, спитав, чи прийду, я відповів: звичайно прийду. Спілкувались на Борисоглібській, 18, (за вказаною адресою знаходиться Головне слідче управління ГПУ – УНІАН), другий поверх, 218-й кабінет, близько 19-ї години», - сказав свідок.

Що стосується безпосередньо допиту по суті справи, то він повідомив суду, що оперативно-розшукова справа проти колишнього водія екс-заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА в рамках розслідування кримінальної справи щодо отруєння Віктора ЮЩЕНКА проводилась згідно з чинним законодавством без будь-яких порушень.

За словами Є.ТРОЯНА, про це, зокрема, свідчать результати спільної перевірки МВС і Генпрокуратури щодо законності проведення вказаної ОРС.

«Не було виявлено порушень комісією, яка проводила перевірку щодо ведення ОРС, в тому числі з боку Генпрокуратури не було жодних зауважень», - зазначив свідок.